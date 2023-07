PS5, i giocatori gioiscono: si può finalmente mutare il suono d'accensione della console

Con il nuovo aggiornamento firmware che Sony ha distribuito in Beta, è finalmente disponibile un'opzione con cui mutare il suono d'accensione di PlayStation 5. Potrebbe sembrare cosa di poco conto, ma sono molti gli utenti che non aspettavano altro che potersi sbarazzare del beep che sino ad oggi ha accompagnato l'avvio di PS5.

Tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha spiegato che l'opzione consentirà agli utenti di "disattivare o regolare il volume del segnale acustico di PlayStation 5 quando viene accesa o messa in modalità riposo". La compagnia nipponica non ha ancora confermato quando l'aggiornamento del firmware sarà disponibile per tutti, ma ciò non ha impedito ai fan di celebrare seduta stante la novità.

"Non sveglierò più mia moglie", anticipa un entusiastico thread su Reddit sull'argomento, che attualmente vanta circa 18.000 voti positivi. "Anche il mio cane mi guarda deluso quando sente quel segnale acustico", ha aggiunto scherzosamente un altro possessore della console. "Lol, è la cosa più fastidiosa di quando gioco a tarda notte!", dice ancora un altro utente.

La gioia degli utenti PS5 ricorda quella dei possessori di Xbox Series X|S, che esultarono alla stessa maniera quando a settembre 2022 arrivò l'aggiornamento firmware di Microsoft che rese possibile mutare il beep d'accensione delle sue console.