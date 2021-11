PS5: i giocatori preferiscono i giochi in formato fisico

Un recente studio condotto su una cinquantina di prodotti in una ben definita finestra temporale ha fatto emergere le preferenze dei giocatoriPlayStation 5, i quali continuano ad amare il formato fisico.

In occasione del GI Live di Londra, l'azienda Global Sales Data ha pubblicato il risultato di un'analisi di mercato attraverso la quale sono state approfondite le differenze tra gli acquisti digitali e fisici su 49 prodotti PlayStation 5 nel periodo compreso tra novembre 2020 ed agosto 2021 in 23 paesi. Ad eccezione del primo mese preso in analisi, che ha visto la vittoria del digitale (probabilmente per via di Call of Duty Black Ops Cold War), il restante periodo ha lasciato emergere la preferenza dei giocatori PS5 per il formato fisico: sono infatti stati venduti in quel periodo 10,14 milioni di giochi scatolati e 7,51 milioni di titoli in formato digitale.

In ogni caso è chiaro che il mercato del digitale stia crescendo a vista d'occhio e tali risultati erano inimmaginabili qualche tempo fa. A tal proposito, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato annunciato che il 90% delle copie di COD Vanguard vendute su console Xbox sono digitali.

