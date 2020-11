PS5 e giochi a 80 euro: Sony pensava a un aumento ulteriore di prezzo? Jim Ryan smentisce

Il massimo rappresentante della divisione PlayStation, Jim Ryan, è intervenuto ai microfoni del Telegraph per smentire i recenti report sulle discussioni che avrebbero coinvolto i dirigenti Sony per decidere un ulteriore aumento di prezzo dei giochi PS5 oltre gli 80 euro fissati per i titoli first party.

Dalle colonne del Telegraph, Ryan ha voluto spegnere sul nascere le voci di corridoio riguardanti il prezzo dei futuri giochi destinati ad approdare in esclusiva su PS5 spiegando che "posso solo dire che i retroscena di quel report che ci vedeva impegnati a considerare un prezzo più alto per i giochi first party su PS5 sono categoricamente falsi. Non sto facendo previsioni su nulla che potrebbe o non potrebbe accadere in futuro, dico solo che quel report sul prezzo più alto per i giochi first party sin nella finestra di lancio di PS5 erano falsi".

Di recente, il dirigente Sony ha discusso della possibilità che God of War 2 non sia esclusiva PS5 (senza cioè smentire il possibile arrivo del kolossal action su PS4) e condiviso un messaggio su PS5 come alba di una nuova generazione in coincidenza dell'uscita della console nextgen sui mercati internazionali e, ovviamente, in vista del lancio europeo, previsto per il 19 novembre.