PS5: giochi e accessori in offerta con i codici sconto PlayStation Direct

Sono iniziati i PlayStation Days of Play con una selezione di offerte su PlayStation Store e su PlayStation Direct, il negozio di Sony che propone giochi per PS5 e accessori a prezzo ridotto a patto di usare i codici sconto Days of Play 2023.

Trovate tutte le offerte su PlayStation Direct, con il codice sconto DOPSAVE40 otterrete il 40% di sconto su giochi per PlayStation 5 tra cui Horizon Forbidden West, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift Apart, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima Director's Cut, Demon's Souls, Returna, Death Stranding Director's Cut, Nioh Collection e Sackboy Una Grande Avventura.

Dal 2 al 12 giugno inoltre God of War Ragnarok e The Last of Us Parte 1 vengono proposti ad un "prezzo introduttivo speciale" di 59,99 euro l'uno invece di 79,99 euro. Con il codice sconto DOPSAVE15 invece otterrete il 15% di sconto su alcuni accessori come le cuffie Wireless Pulse 3D nelle colorazioni bianco, nero e camo, la base di ricarica per i controller DualSense (controller non inclusi), sulle coperture per PlayStation 5 (colorazioni Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink), sul telecomando per i contenuti multimediali e sulla telecamera HD per PlayStation 5.

Su PlayStation Store trovate anche gli abbonamenti PlayStation Plus scontati del 25%, offerta valida sulla sottoscrizione annuale Premium, Extra o Essential.