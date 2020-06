PS5: tutti i giochi annunciati e confermati, elenco aggiornato giugno 2020

All'evento di presentazione dell'11 giugno Sony e i publisher terze parti hanno annunciato oltre 20 nuovi giochi PS5, e' arrivato dunque il momento giusto per ricapitolare tutti i videogiochi confermati per PlayStation 5.

La lista riportata di seguito è aggiornata con i titoli presentati l'11 giugno e include sia i nuovi giochi (tra i tanti, citiamo Astro's Playroom, Demon's Souls, Hitman 3 e Gran Turismo 7) che le produzioni già note come Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft o Destiny 2 di Bungie, riportati in ordine alfabetico.

Tutti i giochi PS5

Assassin's Creed Valhalla Ubisoft Fine 2020

Astro's Playroom SIE Japan Studios TBA - Esclusiva PS5

Battlefield 6 EA 2021

Bugsnax Young Horses Fine 2020

Chivalry 2 Torn Banner Studios 2020

Chorus Deep Silver 2021

Control Remedy TBA

Cris Tales Dreams Uncorporated TBA

Cygni All Guns Blazing Keel Works TBA

Death Loop Bethesda Softworks/Arkane Studios TBA - Esclusiva Temporale PS5

Demon's Souls Bluepoint and Japan Studio TBA - Esclusiva PS5

Destiny 2 Bungie TBA

Destruction AllStars Lucid TBA

DiRT 5 Codemasters Fine 2020

Dying Light 2 Techland TBA

Fortnite Epic Games Launch

Ghostwire Tokyo Tango Gameworks 2021

Godfall Gearbox December 2020 - Esclusiva Console PS5

Gods and Monsters (titolo provvisorio) Ubisoft Fine 2020

Goodbye Volcano High Ko_oP 2021

Gothic Remake THQ Nordic TBA

Gran Turismo 7 Polyphony Digital TBA - Esclusiva PS5

GTA 5 Rockstar Games 2021

Hitman III IO Interactive January 2021

Horizon Forbidden West Guerrilla Games TBA - Esclusiva PS5

In Sound Mind We Create Stuff 2021

Jett The Far Shore Superbrothers Fine 2020

Kena Bridge of Spirits Ember Lab TBA - Esclusiva Console PS5

Little Devil Inside Neostream Interactive TBA

Madden NFL 21 EA TBA 2020

MicroMan Glob Games Studio 2021

Metal Hellsinger The Outsiders 2021

Moonray Everything is Full of Gods 2021

NBA 2K21 Visual Concepts Fine 2020

Nth^0 Infinity Reborn KITATUS 2021

Observer (System Redux) Bloober Team Fine 2020

Oddworld Soulstorm Oddworld Inhabitants 2020

Outriders Square Enix Fine 2020

Pragmata Capcom 2022

Project Athia Square Enix/Luminous Production 2023 - Esclusiva Console PS5

Psyhotel Ultimate Games TBA

Quantum Error Teamkill Media TBA 2020

Rainbow Six Quarantine Ubisoft 2020-2021

Rainbow Six Siege Ubisoft Launch

Ratchet and Clank Rift Apart Insomniac Games TBA - Esclusiva PS5

Redo! Enhanced Edition Robson Pavia TBA 2020

Resident Evil Village Capcom 2021

Returnal Housemarque TBA - Esclusiva PS5

Sackboy A Big Adventure Sumo Digital TBA - Esclusiva PS5

Scarlet Nexus Bandai Namco TBA

Solar Ash Heart Machine 2021

Soulborn Pixelmad Studios 2021

Spider-Man Miles Morales Insomniac Games Fine 2020 - Esclusiva PS5

Stray BlueTwelve/Annapurna Interactive 2021

The Lord of the Rings Gollum Daedalic Entertainment 2021

The Pathless Giant Squid TBA

The Sims 5 EA TBA

Tribes of Midgard Norsfell 2021

Ultimate Fishing Simulator 2 MasterCode TBA 2020

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Paradox TBA 2020

Warframe Digital Extremes TBA

Watch Dog Legion Ubisoft Fine 2020

WRC 9 Kylotonn TBA 2020

Come i più attenti di voi noteranno non abbiamo incluso Cyberpunk 2077 per PlayStation 5 in lista, questo perchè CD Projekt RED ha confermato ufficialmente l'aggiornamento Next-Gen su Xbox Series X tramite Smart Delivery ma non ha rivelato nulla riguardo la versione per la console Sony, preferendo aspettare che la compagnia giapponesi ufficializzi gli aspetti legati alla gestione della retrocompatibilità. Assenti anche i tanto rumoreggiati Starfield e The Elder Scrolls 6 di Bethesda, le cui piattaforme di destinazione non sono mai state confermate dal publisher.