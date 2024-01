PS5 e i giochi in arrivo nel 2024: ci sono anche Silent Hill 2 e MSG Delta, conferma Sony

Dopo la video panoramica sui giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel 2024, anche Sony Interactive Entertainment fa luce sui videogiochi destinati ad approdare quest'anno su PlayStation 5 con un video recap che svela la finestra di lancio di titoli estremamente attesi come Silent Hill 2 e MGS Delta Snake Eater.

Il remake di Silent Hill 2 sviluppato su Unreal Engine 5 e la riedizione attualizzata di Metal Gear Solid Snake Eater, anch'essa basata sull'ultima iterazione del motore grafico di Epic, rientrano infatti tra i tanti titoli citati da SIE come parte della Lineup 2024 di PlayStation 5.

Oltre all'importante conferma dell'arrivo nel corso dell'anno del survival horror di Bloober Team e dell'action di Konami, nel video recap di Sony sui maggiori videogiochi in arrivo nel 2024 su PlayStation 5 troviano spazio tanti altri giochi first party e multipiattaforma, da The Last of Us 2 Remastered a Concord passando per Final Fantasy 7 Rebirth e Rise of the Ronin.

Il nuovo filmato promozionale del colosso tecnologico giapponese fa poi da sfondo all'apertura di un'apposita sezione del sito ufficiale di Sony con un riassunto delle esperienze interattive promesse dai singoli titoli immortalati nel trailer, un ventaglio che spazia da Dragon's Dogma 2 a Helldivers 2 e Stellar Blade.

A proposito di giochi PS5 in uscita nel 2024, qui trovate un approfondimento sulla vera identità della protagonista Eve di Stellar Blade.