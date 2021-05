PS5 e giochi più coinvolgenti: PlayStation collabora con Sony IA

Nel presentare gli ultimi risultati finanziari legati al settore gaming, Sony ha delineato una serie di interessanti prospettive di sviluppo sul fronte tecnologico.

Tra queste ultime spicca l'avvio di una intensa collaborazione tra Sony Interactive Entertainment e Sony IA, ente di ricerca nel campo delle Intelligenze Artificiali fondato dalla compagnia nipponica nel corso del 2020. L'obiettivo della collaborazione è quello di rendere "i videogiochi esperienze ancora più ricche e divertenti".

Un focus particolare per le ricerche condotte dalla compagnia nipponica è quello dell'apprendimento per rinforzo, dinamica di machine learning che dovrebbe favorire la creazione di IA videoludiche in grado di agire coerentemente all'interno del contesto ambientale in cui sono immerse, tramite scelte di carattere consequenziale. A tal proposito, Sony afferma appunto di star sviluppando speciali agenti di gioco guidati da IA, che possano affiancare oppure contrastare i giocatori all'interno dei propri titoli. Una prospettiva sicuramente interessante, che potrebbe portare ulteriori innovazioni nell'ambito del rapporta tra videogiochi e Intelligenza Artificiale.



Contestualmente, Sony ha confermato di sta lavorando anche su altri fronti dell'innovazione tecnologica da applicare all'unverso dei videogiochi. Tra questi vengono citati LED per la Virtual Production, la collaborazione tra Sony ed Epic Games in settori quali lo sviluppo di game engine e molto altro ancora.