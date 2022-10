PS5: i giochi cross-gen con PS4 continueranno? Hermen Hulst chiarisce

Nonostante sia già disponibile sul mercato dal 2020, al momento PlayStation 5 non ha ancora del tutto sostituito la vecchia PS4. Che sia per motivi di basi installate o per le note problematiche di distribuzione della piattaforma next-gen, la quarta console casalinga di Sony continua ad essere una solida realtà dell'attuale mercato.

Non a caso per le grandi esclusive PlayStation del 2022, come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e l'imminente God of War Ragnarok, si è puntato ad un'uscita cross-gen per soddisfare non solo i possessori di PS5, ma anche chi ancora non ha compiuto il balzo verso la nuova generazione. Dal 2023 in poi, però, i giochi in lavorazione presso i PlayStation Studios sono tutti pensati per essere esclusive next-gen.

Eppure, questo potrebbe non necessariamente significare la fine di PS4, almeno stando alle parole di Hermen Hulst rivelate ai microfoni del portale Axios. Secondo il capo dei PlayStation Studios, infatti, Sony continuerà a realizzare giochi per PS4: "Certamente non vogliamo dimenticarci i milioni di giocatori attivi su PS4, e vogliamo assicurarci che ci siano grandi giochi anche per loro", sottolinea Hulst.

Questo significa che arriveranno altri progetti cross-gen? "Prendiamo le nostre decisioni caso per caso", aggiunge Hulst, lasciando intendere che una simile possibilità potrebbe concretizzarsi, ma non è al tempo stesso nemmeno da escludere lo sviluppo di progetti minori pensati appositamente per PS4. Con l'avvento del nuovo anno, molto probabilmente, Sony fornirà maggiori dettagli in tal senso.

Nel corso di altre interviste, inoltre, Hermen Hulst ha rivelato che Sony è aperta a nuove collaborazioni con From Software, dopo aver acquistato parte delle sue azioni. Intanto un documento leak avrebbe rivelato diversi giochi in sviluppo per PS5, tra cui un'edizione Remastered per Horizon Zero Dawn.