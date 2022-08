PS5: quali sono i giochi Cross-Play? Da Borderlands 3 a Fortnite, lista completa 2022

Quali sono i giochi per PS5 con supporto Cross-Play? Potrebbe sembrare una domanda banale ma in realtà non è facile trovare liste complete ed aggiornate, noi veniamo in vostro aiuto con un elenco che include tutti i giochi Cross-Play per PS5.

Da Fortnite a Battlefield 2042 passando per Borderlands 3, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Warzone, Dauntless, DiRT 5, Destiny 2, MLB The Show 21, Quake, Godfall e MLB The Show 21.

Giochi PS5 Cross Play

Battlefield 2042: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Borderlands 3: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Call of Duty Black Ops Cold War: PS5, PS4,Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Call of Duty Warzone PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Century Age of Ashes: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Chivalry II: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Dauntless: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Destiny 2: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

DiRT 5: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Fall Guys Ultimate Knockout – PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch (in arrivo)

Fortnite: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, iOS, Android

Godfall: PS5, PS4

Hunter’s Arena Legends: PS5, PS4, PC

Knockout City: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC, Nintendo Switch

MLB The Show 21: PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One

Operation Tango: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC

Quake: PS4, PS5, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Rogue Company: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch

Rubber Bandits: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Tannenberg: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC

Temtem: PS5, Xbox Series X, PC

Tiny Tina's Wonderlands: PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series S/X

Worms Rumble: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

XDefiant: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Aliens Fireteam Elite: PS5, PS4 (Supporto Parziale)

Marvel's Avengers: PS5, PS4 (Supporto Parziale)

Mortal Kombat 11: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X (Supporto Parziale)

Nioh 2 Remastered: PS5, PS4 (Supporto Parziale)

PUBG: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X (Supporto Parziale)

War Thunder: PS5, PS4 (Supporto Parziale)

Watch Dogs Legion: PS5, PS4 (Supporto Parziale)

Wreckfest: PS5, PS4 (Supporto Parziale)

Ci sono poi una serie di giochi con supporto parziale come Watch Dogs Legion, War Thunder, PUBG, Marvel's Avengers e Mortal Kombat 11. La lista è ovviamente destinata ad aumentare nel prossimo futuro, aggiorneremo l'elenco con regolarità.