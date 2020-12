PS5 e i giochi crossgen avviati per sbaglio in versione PS4: c'è l'avviso sull'interfaccia

Grazie all'ultima modifica apportata da Sony all'interfaccia di PS5, per gli utenti della nuova console PlayStation sarà più difficile avviare per sbaglio la versione PS4 dei giochi crossgen in proprio possesso.

Dal lancio di PlayStation 5, infatti, in molti sono incappati nell'errore di avviare per sbaglio la versione PS4 di giochi crossgen come Assassin's Creed Valhalla o Call of Duty Black Ops Cold War. Tutto ciò è causato dalla mancanza su PS5 di un sistema simile allo Smart Delivery di Xbox Series X/S che gestisca in automatico e in maniera selettiva i download dei titoli crossgen in base alla piattaforma su cui avviene l'installazione.

Ebbene, come segnalato dall'utenza di ResetEra, sembra proprio che l'ultimo intervento compiuto da Sony sull'interfaccia di PS5 abbia comportato l'aggiunta di un particolare messaggio pop-up che chiede agli utenti una conferma sulla versione del gioco da avviare: "Stai per giocare alla versione PS4 del titolo selezionato. Desideri passare alla versione PS5?".

La soluzione escogitata da Sony, quindi, non vanta la medesima "eleganza" dello Smart Delivery ma consente comunque di chiarire agli utenti ogni dubbio sulla versione dei giochi crossgen in proprio possesso da dover avviare su PS5.