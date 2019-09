PS5 Giochi: da Cyberpunk 2077 a Marvel's Spider-Man 2, quali titoli aspettarsi al lancio?

PlayStation 5 non è ancora stata annunciata ma questo non vuol dire, ovviamente, che non ci siano già numerosi titoli in fase avanzata di sviluppo. Diamo uno sguardo a quelli che potrebbero essere i migliori giochi PS5 disponibili al lancio della console e nel periodo immediatamente successivo.

Il sito PlayStation Universe ha stilato una lista di quelli che potrebbero essere i giochi di lancio di PlayStation 5, nell'elenco trovano spazio Marvel's Spider-Man 2, God of War 2, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Death Stranding, Dragon Age 4, un nuovo Gran Turismo e Resident Evil 8. Di seguito l'elenco diffuso da PSU:

Migliori giochi PS5

Ratchet & Clank

Resident Evil 3 Nemesis Remake

Ghost of Tsushima

Death Stranding

God of War 2

Resident Evil 8

Marvel's Spider-Man 2

The Elder Scrolls VI

The Last of Us Part 2

Cyberpunk 2077

Dragon Age 4

Nuovo Gran Turismo

Pur apprezzando lo sforzo, appare decisamente improbabile che tutti i giochi citati possano uscire al lancio di PlayStation 5. Secondo alcuni rumor, Sony userà The Last of Us 2 come showcase delle potenzialità di PS5 durante l'evento di febbraio 2020 (non ancora annunciato) organizzato per mostrare al mondo la nuova console. Cyberpunk 2077 potrebbe certamente uscire su PlayStation 5 così come God of War 2, Resident Evil 8 e Dragon Age 4, al momento però si tratta di desideri e speculazioni, più che di rumor concreti.