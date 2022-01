PS5 giochi demo: da Tales of Arise a Outriders, link per il download

Il catalogo delle demo giocabili per PS5 non è particolarmente vasto ma proprio recentemente la lista si è aggiornata con il debutto delle versioni di prova di Dynasty Warriors 9 Empires e Monark, abbiamo quindi pensato di fare un riassunto di tutte le demo PS5 disponibili per il download gratis sul PlayStation Store.

L'elenco come detto non è particolarmente nutrito e oltre alle versioni dimostrative di Dynasty Warriors 9 e Monark troviamo le demo di Immortals Fenyx Rising di Ubisoft, Outriders di Square Enix, Scarlet Nexus e Tales of Arise di Bandai Namco.

PS5 demo da scaricare

Chiaramente dalla lista sono escluse Beta, Alpha e Network Test (come le Closed Beta di Dragon Ball The Breakers e Elden Ring, ad esempio), l'elenco tiene in considerazione solamente i giochi demo veri e propri, che permettono di provare una porzione del gioco completo. In tutti i casi, è possibile importare i salvataggi qualora decidiate di acquistare i giochi, così da mantenere i progressi effettuati nella demo.

La speranza è che nei prossimi mesi la lista possa ampliarsi con altri titoli, del resto le demo hanno sempre un grande fascino e permettono di farsi una idea sulla qualità dei giochi prima dell'acquisto.