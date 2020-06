PS5 e giochi in esclusiva: tutti i dettagli sui nuovi annunci!

Trasmesso in streaming nella serata di giovedì 11 giugno, lo show di PS5 ha registrato numeri record in termini di visibilità, guadagnandosi il titolo di show videoludico più seguito nella storia di YouTube.

Nel corso dell'evento, si sono susseguiti annunci e novità ad un ritmo estremamente serrato e gli aggiornamenti offerti hanno coinvolto ogni tipo di produzione. Tra giochi multipiattaforma, esclusive console ed esclusive assolute, fare ordine potrebbe non essere immediato: la Redazione di Everyeye ha dunque pensato di intervenire in vostro aiuto, confezionando un pratico video nel quale vi riassumiamo i principali dettagli legati a tutte le produzioni che arriveranno su PS5 in una qualsivoglia forma di esclusività.

Coinvolti ovviamente tutti i progetti First Party, tra i quali spiccano Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, il nuovo Ratchet & Clank Rift Apart ed altre produzioni. Non mancano però all'appello anche frutti delle fatiche di team di sviluppo Terze Parti. Anche in questo caso, l'elenco è sicuramente ricco e interessante. Risultano ad esempio coinvolte le nuove IP di casa Bethesda presentate al'E3 2019: Deathloop e l'intrigante Ghostwire Tokyo, il cui sviluppo è seguito dalla mano esperta di Shinji Mikami. Per l'elenco completo e tutti i dettagli, vi lasciamo alla visione del nostro video dedicato: lo trovate, come sempre, in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



Qual è il titolo che attendete maggiormente?