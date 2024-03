PS5, più giochi fisici in Brasile: Sony inaugura una nuova linea di produzione

Sebbene il futuro della distribuzione in formato fisico sia spesso messo in discussione alla luce della continua avanzata del digitale, il retail continua ad essere una certezza in casa Sony, che in Brasile ha appena inaugurato una nuova linea di produzione per i dischi dei giochi PlayStation 5.

Nello specifico la linea di produzione appena aperta è collocata in una fabbrica all'avanguardia di Manaus, realizzata dal colosso nipponico in collaborazione con la multinazionale Solutions 2 GO. Da qui verrà intensificata la produzione di giochi retail PlayStation 5 che verranno distribuiti non solo nel territorio brasiliano ma anche in altri paesi dell'America Latina. In precedenza la fabbrica a Manaus produceva giochi soltanto per le precedenti console PlayStation, ma con l'intervento di Sony può ora la realizzazione di supporti fisici fino a 100GB di dimensioni.

"Noi di Sony Interactive Entertainment apprezziamo il supporto che la community brasiliana ha dato al brand PlayStation ed ai nostri prodotti. Siamo dunque felici di annunciare che, d'ora in avanti, i dischi fisici dei giochi esclusivi o di terze parti PS5 verranno prodotti in Brasile", dichiara Miguel Cunha, Senior Director di PlayStation Latin America, che aggiunge: "Per assicurare la massima efficienza nei processi di produzione un team di esperti di Sony Interactive Japan passerà alcune settimane in Brasile per addestrare il personale locale e lavorare sulle installazioni. Quest'iniziativa rafforza gli impegni del Brasile e della sua community".

Per quanto riguarda invece possibili novità in ottica hardware, l'interfaccia di PS5 potrebbe essere presto rivoluzionata stando a quanto mostrato da un leaker.

