PS5: quali sono i giochi più giocati nel primo anno? Fortnite sbaraglia la concorrenza

Oggi PS5 festeggia il primo anniversario e oltre ai ringraziamenti di Hermen Hulst (capo dei Sony Worldwide Studios) emergono anche informazioni sui titoli più giocati in questi primi dodici mesi.

Grazie al post celebrativo pubblicato sul PlayStation Store scopriamo che in dodici mesi i giocatori hanno giocato per oltre 4.6 miliardi di ore trasmettendo oltre 26 milioni di ore di contenuti. Ma quali sono i giochi più giocati in assoluto nel primo anno di vita di PS5? La classifica vede Fortnite al primo posto seguito da Call of Duty Black Ops Cold War e FIFA 21 sul gradino più basso del podio:

Fortnite Call of Duty Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin's Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel's Spider-Man Miles Morales Demon's Souls NBA 2K22

Sony specifica che le posizioni sono state ricavate basandosi sulle ore di gioco totali di ciascun titolo, anche se queste non sono state rivelate. Tanti i giochi sportivi, intervallati da giochi third party come Assassin's Creed Valhalla e Call of Duty Black Ops Cold War, da segnalare solo due esclusive in Top 10: Marvel's Spider-Man Miles Morales di Insomniac e Demon's Souls di Bluepoint Games.

Jim Ryan ringrazia in chiusura la community per aver reso quello di PS5 "il più grande lancio di sempre per una console nella storia dell'intrattenimento elettronico."