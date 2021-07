PS5: i giochi gratis PlayStation Plus seguono uno schema ben preciso

Dopo l'annuncio di Hunter's Arena Legends in arrivo ad agosto su PlayStation Plus, sembra consolidarsi il pattern di Sony riguardo i giochi PS5 della Instant Game Collection, fino ad ora infatti il drop dei nuovi giochi ha seguito (quasi sempre) uno schema ben preciso sin dallo scorso mese di novembre.

Fino ad oggi Sony ha sempre offerte "World Premiere" ai possessori di PS5 abbonati a PlayStation Plus, proponendo giochi nuovi al debutto assoluto sulla piattaforma. E' accaduto con Bugsnax a novembre e poi con Worms Rumble a dicembre, anche nel 2021 lo schema si è ripetuto con Destruction AllStars, Maquette, Oddworld Soulstorm, Wreckfest, Operation Tango e A Plague Tale Innocence.

Unica eccezione, Maneater per PS5 a gennaio 2021, il gioco è uscito sulla console Sony a novembre 2020, quindi circa due mesi prima rispetto all'aggiunta nel catalogo PlayStation Plus. Anche ad agosto lo schema si ripeterà con Hunter's Arena Legends, per quello che sembra essere un vero e proprio modus operandi ben preciso e differente rispetto alla scelta dei giochi per PlayStation 4.

Su Everyeye.it trovate anche le previsioni sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021, annunciati l'ultimo mercoledì di luglio e disponibili per il download dal prossimo martedì 3 agosto.