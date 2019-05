PS5 Giochi: da GTA 6 a God of War 2, rumor, leak e aspettative

In questi giorni si è parlato molto di PlayStation 5, con Sony che ha mostrato un video comparativo di Marvel's Spider-Man, oltre ad aver confermato la retrocompatibilità e il supporto Cross-Play tra PS4 e PS5.

Al momento però nessun gioco (First o Third Party) è stato ancora annunciato per PlayStation 5, nonostante l'esistenza della console sia di fatto stata confermata dall'azienda giapponese. Proviamo a fare chiarezza e cerchiamo di capire quali titoli potrebbero caratterizzare i primi mesi (o anni) del ciclo vitale della nuova piattaforma.

Partendo dai giochi targati Sony Interactive Entertainment, sono tante le indiscrezioni che vorrebbero numerosi titoli per PS5 in fase di sviluppo, tra cui Horizon Zero Dawn 2, God of War 2, Bloodborne 2 e Marvel's Spider-Man 2, un poker d'assi che potrebbe aprire nel migliore dei modi l'era PlayStation 5. Quasi certamente anche il canto del cigno della lineup PlayStation 4 (The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e Death Stranding) arriverà su PS5, non è chiaro però se "semplicemente" tramite retrocompatibilità o con versioni ad hoc pensate per sfruttare al massimo le potenzialità della console.

Anche i publisher di terze parti potrebbero essere molto impegnati su PS5, tra i giochi in sviluppo potrebbero esserci Final Fantasy VII Remake (diviso in almeno due episodi, secondo rumor recenti), The Elder Scrolls VI, Starfield, The Avengers Project, un nuovo Call of Duty (probabilmente COD Black Ops 5), Assassin's Creed Legion e Grand Theft Auto 6, prossimo attesissimo blockbuster di Rockstar Games. A tal proposito, sono in molti a pensare che la compagnia possa essere al lavoro su una versione next-gen di Red Dead Redemption 2 (oltre che sul porting per PC), ma si tratta come detto solamente di mere speculazioni.

Per sapremo di più dovremo necessariamente attendere la presentazione di PlayStation 5, prima di allora dubitiamo che i publisher annunceranno ufficialmente giochi per la nuova console Sony.