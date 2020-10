Il PlayStation Store si rinnova: arrivano i giochi PS5 in preordine

La nuova versione del PlayStation Store sta arrivando, Sony ha iniziato il rollout del rinnovato negozio online ed entro fine mese il nuovo store digitale sarà disponibile in tutto il mondo, al momento è accessibile in Australia e Nuova Zelanda, Stati Uniti e Gran Bretagna.

Una delle principali novità riguarda l'aggiunta della sezione PlayStation 5 che ad oggi include alcuni dei giochi di lancio già disponibili per il preordine digitale. La scelta non è troppo vasta e nel momento in cui scriviamo sono presenti solo una manciata di titoli tra cui Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales (Standard e Ultimate Edition), Sackboy A Big Adventure e giochi terze parti ottimizzati per PS5 come Borderlands 3 e For Honor.



Secondo quanto riportato da varie fonti a breve sarà possibile effettuare il preload di giochi cross-gen come il già citato Sackboy A Big Adventure e Marvel's Spider-Man Miles Morales, mentre non è ovviamente ancora possibile avviare il preload dei giochi esclusivi per PlayStation 5 (come Demon's Souls), dal momento che la console non arriverà nei negozi prima del 12 novembre (negli Stati Uniti, in Europa sarà necessario attendere il 19 novembre).

Ricordiamo che dal PlayStation Store web e mobile sono state rimosse le sezioni dedicate a PlayStation 3, PSP e PS Vita, inoltre non esiste più la possibilità di creare e gestire liste desideri. Inoltre avatar e temi per PlayStation 4 potranno essere acquistati solo direttamente dalla console, così come i contenuti per le piattaforme citate in precedenza, con la sola eccezione di PSP il cui store è stato chiuso nel 2016.