PS5 e giochi live service: Sony fa un grosso investimento in AccelByte

È sempre più evidente che Sony abbia intenzione di accompagnare alle esclusive single player per PlayStation 5 anche una serie di prodotti a supporto continuo. A sottolineare questo interesse da parte del colosso dei videogiochi è l'ultimo, ingente investimento.

Nel corso della serata è infatti stato confermato che Sony ha investito ben 60 milioni di dollari in AccelByte, azienda i cui software vengono utilizzati proprio per la creazione dei cosiddetti game as a service. Sebbene il nome non sia particolarmente famoso tra i videogiocatori, AccelByte è dietro software house di successo come Starbreeze (PayDay 2), Remedy e Volition. A dare ulteriore conferma dell'importanza dell'azienda sono i precedenti investimenti fatti da altri due pezzi grossi del settore, ovvero Galaxy Interactive e NetEase, che hanno deciso di finanziare AccelByte ed usufruire dei suoi servizi per i loro live service.

Resta ora da capire quale sarà il primo importante titolo in arrivo in esclusiva PlayStation e appartenente a questa categoria. Non è da escludere che qualcosa stia già bollendo in pentola e che il suo annuncio non sia poi così lontano.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che le nuove scorte di PS5 in UK potrebbero aver spinto le vendite di Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West.