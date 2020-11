PS5: i giochi next-gen non possono essere archiviati negli hard disk esterni

Dopo la scadenza dell'embargo la rete è stata invasa dalle recensioni di PS5, che hanno sciolto tutti i dubbi sulle sue funzionalità. Non tutte le notizie emerse, in ogni caso, si sono rivelate positive: abbiamo avuto la conferma che non è possibile immagazzinare i giochi next-gen su un hard-disk esterno.

Tra i più grandi vanti tecnologici di PS5 c'è l'SSD customizzato ad alte prestazioni, che oltre a velocizzare i tempi di caricamento ha anche permesso agli sviluppatori di approcciarsi in maniera differente al game design. I giochi di nuova generazione sono progettati per girare su SSD, quindi devono essere obbligatoriamente installati su quest'ultimo per poter essere avviati e giocati. Nulla di strano, funziona così anche su Xbox Series X ed S.

Sulle console di casa Microsoft, in ogni caso, è possibile utilizzare i tradizionali HDD esterni per archiviare i giochi next-gen. Non possono essere avviati, ma quantomeno possono essere messi da parte per un secondo momento: quando necessario, è sufficiente trasferirli da HDD a SSD per riprendere a giocarli, senza attendere i tempi di download, sicuramente più lunghi. Questa possibilità non è offerta da PlayStation 5: sulla console next-gen di Sony, i giochi possono stare solo ed esclusivamente su SSD. L'HDD può essere utilizzato solamente per archiviare ed avviare i giochi per PlayStation 4 giocabili in retrocompatibilità: in questo caso, però, si perdono i benefici ai tempi di caricamento.