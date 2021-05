PS5: i giochi occupano meno spazio sull'SSD rispetto a Xbox Series X

Un utente di Reddit ha provato a confrontare le dimensioni dell'installazione di alcuni giochi disponibili sia su PS5 che su Xbox Series X per capire quale delle due piattaforme gestisce al meglio lo spazio su SSD.

I test sono stati effettuati con una selezione di titoli tra cui Immortals Fenyx Rising, Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3, Control, DiRT 5 e Mortal Shell, solamente per citarne alcuni. Du seguito i dati riportati, dove il primo valore è riferito a PS5 e il secondo a Xbox Series X.

Control: 25.7 vs 43.6GB

Hitman 3: 61.9 vs 77.8GB

Assassin's Creed Valhalla: 41.8 vs 72.5GB

Watch Dogs Legion: 50.6 vs 61.1GB

Immortals Fenyx Rising: 22.3 vs 32.9GB

Borderlands 3: 51.1 vs 63.8GB

DiRT 5: 50.9 vs 63.3GB

Mortal Shell: 4.6 vs 8.6GB

Subnautica: 3.8 vs 8.3GB

Crash Bandicoot 4 It's About Time: 20.0 vs 28.0GB

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 HD: 23.3 vs 31.9GB

Marvel's Avengers: 74.1 vs 116.6GB

Dopo aver installato gli stessi giochi restano a disposizione 236.9 GB di spazio su PS5 e 193.6GB su Xbox Series X per un totale di 430.1GB occupati sulla console Sony e 608.4GB sulla piattaforma Microsoft. C'è da dire che il confronto è tutto tranne che preciso dal momento che l'autore non specifica se si tratti di versioni digitali o fisiche dei giochi, inoltre non è chiaro se si parli di giochi installati con o senza aggiornamento next-gen e/o eventuali patch.

Insomma, informazioni interessanti ma senza un adeguato contesto si tratta solamente di numeri che consentono di avere una indicazione di massima ma non permettono di farsi una idea precisa riguardo lo spazio occupati dai giochi citati, come sottolineato anche nei commenti su Reddit.