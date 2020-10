PS5: i giochi offline su disco potranno essere avviati anche senza update

Nel corso delle ultime ore è stata confermata la presenza su PlayStation 5 di una funzionalità molto gradita dai possessori di PlayStation 4 che amano il supporto fisico.

Stando alle parole di Hideaki Nishino, senior vice president of platform and planning management presso Sony, anche la console di prossima generazione del colosso nipponico permetterà agli utenti di inserire un disco nuovo di zecca ed iniziare subito a giocare bypassando la necessità di scaricare l'ultimo aggiornamento. Ovviamente questa pratica vale solo ed esclusivamente per i giochi fisici che non necessitano di una connessione ad internet per funzionare, dal momento che quella tipologia di titoli continuerà a richiedere l'ultima versione disponibile per poter essere avviata. Ciò significa che sia Marvel's Spider-Man Miles Morales che il remake di Demon's Souls potranno essere giocati sin da subito dai futuri possessori di PlayStation 5 che decideranno di acquistarne l'edizione su disco. Discorso diverso per il formato digitale, il cui download include sempre l'ultimo aggiornamento disponibile (sarà comunque possibile evitare eventuali aggiornamenti successivi alla versione scaricata per i titoli offline, proprio come avviene oggi su PS4).

Avete già dato un'occhiata al filmato sull'interfaccia utente di PlayStation 5?