PS5: tutti i giochi in preordine su Amazon, da Demon's Souls a Spider-Man Miles Morales

La lineup software di PlayStation 5 continua ad ampliarsi ogni giorno di più con nuovi titoli, non solo giochi di lancio (come Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls e Sackboy A Big Adventure) ma anche produzioni destinate a uscire in un secondo momento. Vediamo insieme quali sono tutti i giochi PS5 disponibili in preordine su Amazon.

Il celebre rivenditore online ha già in catalogo tanti giochi per la nuova console Sony, dai già citati giochi di lancio a produzioni come RIDE 4, Yakuza Like A Dragon, Balan Wonderworld e Outriders. Mancano invece titoli già annunciati ma di cui non conosciamo la finestra di lancio, come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank.

Giochi PS5 Amazon

, si passa dai 30.99 euro di Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo ai 71 euro delle produzioni Ubisoft (Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs Legion), passando per i 39.99 euro di Maneater e Puyo Puyo Tetris 2, i 59.99 euro di Yakuza Like A Dragon e gli 80.99 di Destruction All-Stars, Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition e Demon's Souls.