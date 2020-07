PS5: anche i giochi PS4 usati riceveranno gli upgrade tecnici gratis

Oggi sono arrivate ottime notizie per tutti i giocatori ancora affezionati al mercato fisico e che approfittano dell'usato per risparmiare qualche soldo per giocare.

Durante una chiacchierata con GameSpark, un rappresentante di Sony ha confermato che anche i videogiochi PS4 di seconda mano potranno usufruire degli upgrade grafici gratis su PS5, laddove previsti. In sostanza, basterà inserire un disco di un gioco PlayStation 4 usato per avviare automaticamente il download della patch con l'aggiornamento prestazionale per PS5, a patto, ovviamente, che questo sia stata sviluppato dal team di riferimento. Ad oggi, i titoli compatibili con questa funzionalità già confermati risultano essere Destiny 2 (con le relative espansioni), Cyberpunk 2077 e i giochi EA del servizio Dual Entitlement come FIFA 21.

Si tratta di una novità piuttosto gradita, oltre che di un argomento molto importante. Per questo motivo, abbiamo realizzato il video speciale allegato in cima a questa notizia, che vi consigliamo di guardare per scoprire tutte le informazioni al riguardo. Restiamo in attesa, intanto, di notizie più precise sulla retrocompatibilità di PlayStation 5 e sulla lista dei giochi current-gen in grado di sfruttarla.