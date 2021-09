PS5: i giochi con Ray Tracing girano meglio dopo l'ultimo aggiornamento firmware?

Stando alle ultime indagini condotte dai tech entusiast di Digital Foundry, sembra che alcuni giochi stiano traendo un inaspettato beneficio dall'ultimo aggiornamento del firmware di PlayStation 5.

Sappiamo bene come il recente update della console next-gen abbia introdotto importanti funzionalità come il supporto agli SSD M.2 (sulle nostre pagine trovate un'esaustiva guida per procedere all'installazione degli SSD su PS5) e l'Audio 3D per gli altoparlanti dei TV, ma sembra che Sony abbia migliorato l'efficienza generale della console, ed in particolare con i giochi che fanno utilizzo del Ray Tracing.

Titoli presi in esame da Digital Foundry, tra cui Control Ultimate Edition e Devil May Cry 5 Special Edition, hanno denotato un miglioramento delle performance dopo l'installazione dell'aggiornamento in questione. Stiamo parlando di una manciata di fps in più, per una differenza generale minore del 5%, ma si tratta in ogni caso di una notizia gradita e inattesa per gli utenti. Considerando la notevole distruttibilità ambientale del titolo paranormale targato Remedy Entertainment e l'alto tasso di spettacolarità visiva presente nello stylish action di Capcom, potrebbe essere insomma un dettaglio da non sottovalutare. E voi avete notato qualche miglioramento prestazionale con i titoli che sfruttano il Ray Tracing dopo l'ultimo aggiornamento firmware di PlayStation 5?