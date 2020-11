PS5 e giochi retrocompatibili: un sito cita oltre 100 titoli 'con errori inaspettati'

Con l'arrivo sui mercati internazionali di PlayStation 5, gli utenti che stanno accedendo al PS Store dalla console nextgen riferiscono della presenza di un messaggio che segnala degli "errori inaspettati di riproduzione" in diversi giochi PS4 retrocompatibili.

Un gruppo di appassionati ha così deciso di creare un sito apposito che elenchi tutti i titoli che presentano questo genere di problemi. La lista consultabile su questo fansite segnala i circa 115 giochi che, attualmente, sono contrassegnati sul PlayStation Store statunitense (nella sua versione accessibile da PS5) con l'avviso che "quando si gioca su PS5, questo titolo potrebbe presentare degli errori, avere dei comportamenti inaspettati o non comprendere alcune funzionalità presenti su PS4".

Gli oltre 100 giochi segnalati, quindi, pur rientrando nella retrocompatibilità di PS5 potrebbero non funzionare perfettamente e avere dei "comportamenti inaspettati". Prendendo spunto dall'elenco stilato dagli autori di questo fansite, la redazione di Kotaku ha così provato alcuni dei titoli riportati e confermato la presenza di problemi che inficiano sull'esperienza di gioco.

Tra i prodotti testati, vengono citati Everybody's Golf, Hellblade, Flinthook e Assassin's Creed Unity, con "errori di riproduzione" che spaziano dai glitch del sistema di illuminazione a fenomeni di stuttering. In altri giochi presenti nella lista, come Pixeljunk Shooter Ultimate o GRIP, i giornalisti di Kotaku riferiscono di non essere incappati in nessun tipo di problema evidente. In attesa di avere ulteriori riscontri da parte della stampa di settore, vi rimandiamo al nostro speciale con la lista dei giochi di lancio di PS5.