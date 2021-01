PS5 e i giochi retrocompatibili: un sito fan made svela tutte le funzionalità dei titoli

In mancanza di uno sistema che permetta agli acquirenti della console next gen Sony di capire quali siano le funzionalità avanzate e le possibili limitazioni della retrocompatibilità di PS5, un gruppo di appassionati ha deciso di creare un sito web che fornisca, appunto, questo genere di informazioni.

Il portale in questione, chiamato Backwards-Compatible.com, offre infatti tutta una serie di strumenti che consentono all'utenza PlayStation 5 di scoprire quali sono le opzioni di retrocompatibilità disponibili nei giochi in proprio possesso.

Il sito attinge alle informazioni contenute nel database ufficiale del PlayStation Store, alle indicazioni della community e agli aggiornamenti delle singole case di sviluppo per proporre un ampio browser con ben 577 videogiochi PS4.

A ciascun gioco è associato un set di Tag, con riportati i dati sulla risoluzione massima, sul framerate e su funzionalità specifiche come il supporto all'HDR o l'eventuale presenza di errori segnalati dall'utenza. Nel portale è presente anche un comodo motore di ricerca e un sistema che evidenzia i titoli in base ai parametri determinati dai Tag associati.

L'obiettivo degli autori di questo progetto è naturalmente quello di ampliare al più presto il catalogo attingendo alle informazioni e alle statistiche sulla retrocompatibilità di tutti e 3.125 giochi PS4 presenti su PS Store. Dei 577 titoli segnalati dal sito, trovano spazio le informazioni dettagliate sulla retrocompatibilità di Ghost of Tsushima, The Last Guardian, God of War e dei giochi più popolari della piattaforma Sony della passata generazione.