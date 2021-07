PS5: giochi separati da quelli PS4, PlayStation Now a 1080p con il firmware Beta

Sony ha iniziato il rollout del nuovo aggiornamento firmware PS5 Beta in alcuni paesi (tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Giappone e Germania, ma non l'Italia per ora) che porta in dote varie novità oltre a supporto per le unità M.2 SSD.

Una gradita miglioria del firmware 2.0-04.00.00 riguarda la netta separazione dei giochi PS5 e PS4 nel menu, in questo modo i titoli per le due piattaforme godono di una miglior organizzazione e si eviteranno alcuni problemi sorti al lancio, come giochi per PS4 lanciati per errore al posto delle versioni ottimizzate per PS5.

Altre piccole novità riguardano il sistema di tracciamento e visualizzazione dei trofei nel centro di controllo, inoltre viene aggiunta la possibilità di selezionare tra la risoluzione 720p e 1080p per i giochi PlayStation Now riprodotti in streaming su PS5.

Al momento non sappiamo quando questo nuovo firmware vedrà la luce per tutti, oggi partirà il rollout della Beta per utenti selezionati in pochi paesi, tra i quali non sembra essere presente l'Italia. Sony ha pubblicato nelle scorse ore una guida all'installazione degli SSD M.2 su PlayStation 5, disponibile solamente in lingua inglese, ricordiamo che il supporto per questo tipo di unità verrà aggiunto proprio dal nuovo firmware PS5 in Beta.