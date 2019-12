PS5 e i giochi singleplayer: Hermen Hulst traccia la strada seguita da Sony nella next-gen

Indicato da GamesIndustry.biz come uno dei Personaggi Videoludici del 2019, il nuovo responsabile dei Worldwide Studios di Sony, Hermen Hulst, ha illustrato la sua visione next-gen legata ai giochi singleplayer e narrativi su PS5.

Il dirigente Sony passato da Guerrilla a Sony Worldwide Studios si racconta ai microfoni di GI e, nel discutere delle opportunità creative offerte dalla prossima generazione di console PlayStation, spiega come "siamo molto impegnati sulla tipologia di videogiochi che abbiamo realizzato presso i WWS nell'ultimo decennio, ossia grandi e spettacolari esperienze digitali fortemente incentrate sulla narrazione e sul personaggio. Continueremo a realizzare questo genere di giochi perchè adoriamo crearli e come brand siamo ansiosi di espanderci e iniziare a includere una nuova generazione di sviluppatori, grazie ai quali sapremo creare esperienze ancora più innovative e originali".

Con queste sue dichiarazioni, Hulst rimane così nel solco tracciato a giugno da Jim Ryan e all'impegno dei massimi dirigenti di Sony nel non abbandonare i giochi single player con grandi storie. Nell'approfondire ulteriormente l'argomento, il nuovo boss dei WWS spiega che "abbiamo sempre lavorato in un mondo in cui i cambiamenti avvengono molto rapidamente, sia tecnicamente che a livello creativo. Potremmo benissimo vivere nell'epoca d'oro dei videogiochi, perchè non c'è mai stata questa diversità di esperienze ludiche che abbraccia i titoli tripla A ad alto budget che esplorano mondi sci-fi ai progetti indie profondamente personali che esplorano invece la condizione umana e le sue fragilità. Come dirigenti PlayStation, dobbiamo fornire una piattaforma che sappia includere tutti questi generi diversi".