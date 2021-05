PS5, giochi strabilianti in arrivo prima del previsto: la previsione di Khan

Mentre il prossimo mese promette di essere sfavillante, con una ricca rassegna di nuovi giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 a giugno 2021, sembra che Sony stia tenendo in servo qualche sorpresa per il pubblico.

A suggerirlo è Imran Khan, noto giornalista e insider dal curriculum decisamente interessante. Intervenuto di recente ad un nuovo podcast su Twitch, quest'ultimo ha stuzzicato la community di videogiocatori attiva su console del colosso giapponese. Interrogato in merito al futuro arrivo di titoli per PlayStation 5 in grado di lasciare a bocca aperta gli appassionati, Khan non si è potuto ovviamente sbilanciare in maniera eccessiva, ma ha comunque offerto un suggestivo commento.

"Non posso rispondere a questo. -ha esordito - Ma sto dicendo che potrebbe succedere prima di quanto pensiate. Ci sono giochi previsti per un non lontano futuro che sembrano davvero molto, molto, molto buoni. E anche, in alcuni casi, strabilianti, direi". Parole sicuramente interessanti, che tuttavia non offrono dettagli su identità o natura delle produzioni misteriose. Quali sono i giochi che vorreste presto vedere su PlayStation 5?



In attesa di saperne di più, magari con un PlayStation State of Play parallelo all'E3 2021, non resta che prepararsi al mese di Ratchet & Clank: Rift Apart e Final Fantasy 7 Remake Intergrade.