PS5, giochi già in vendita? Primi avvistamenti in Medio Oriente!

Esattamente come in Italia e in molti altri Paesi europei, anche gli Stati mediorientali accoglieranno PlayStation 5 a partire dal prossimo giovedì 19 novembre.

Sembra tuttavia che alcuni titoli destinati alla console next gen siano già stati immessi sul mercato da alcuni retailer di lingua araba. La rottura del Day One avrebbe in particolare coinvolto Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: Una Grande Avventura, entrambi giochi dalla natura cross-gen. A testimoniarlo sarebbe un video diffusosi di recente in rete. Disponibile direttamente in calce a questa news, il breve filmato mostra in effetti una copia di ognuno dei due titoli.

Secondo quanto riferito da Twisted Voxel, le cover art mostrate corrisponderebbero in effetti a quelle ufficiali presentate dalla divisione mediorientale di PlayStation. Da un'analisi del retro delle confezioni, emerge che Marvel's Spider-Man: Miles Morales occuperà uno spazio di circa 50GB, mentre Sackboy: Una Grande Avventura circa 31 GB. Per entrambe le produzioni si indica il supporto a feedback aptico e grilletti adattivi su DualSense. Proprio di recente, sono stati offerti dettagli molto interessanti sul supporto di Marvel's Spider-Man: Miles Morales al DualSense.



In attesa del debutto della nuova console ammiraglia di casa Sony, sulle pagine di Everyeye trovare un ricco provato di Astro's Playroom, in cui il nostro Marco Mottura vi racconta le sue impressioni sul nuovo pad.