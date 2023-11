PS5: questi sono i giochi che vogliamo vedere annunciati da Sony nel 2024

Il 2023 non è stato ricchissimo di esclusive first party per PS5, con i soli Marvel's Spider-Man 2 e Horizon Forbidden West Burning Shores usciti dagli studi Sony, dopo un 2022 scoppiettante che ha visto i lanci di Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok.

A livello di nuove uscite, il 2024 si prospetta interessante dal punto di vista delle esclusive PS5, con le uscite di Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth e probabilmente Death Stranding 2 e Silent Hill 2. E per quanto riguarda i nuovi annunci? Ecco i nostri desideri per il 2024, fateci sapere i vostri nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

I nuovi giochi di Neil Druckmann e Cory Barlog

Non è un mistero che Neil Druckmann e Cory Barlog siano da anni impegnati in nuovi progetti, tuttavia non sappiamo ancora nulla di ufficiale, non abbiamo titoli, loghi o sinossi di alcun tipo. Naughty Dog sembra essere al lavoro su un gioco fantasy/Sci-Fi mentre Cory Barlog sembra stia lavorando ad una nuova IP, un GDR fantascientifico. Secondo i rumor, Naughty Dog sarebbe impegnata anche nella pre-produzione di The Last of Us Parte 3, ma un annuncio nel 2024 appare irrealistico, considerando anche l'uscita a stretto giro di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5. Per quanto riguarda invece Santa Monica Studios, un DLC di God of War Ragnarok sembra essere nei piani, con annuncio previsto però per la fine del 2023, magari ai The Game Awards...

Ghost of Tsushima 2

Sucker Punch sembra essere sparita dai radar dopo Ghost of Tsushima e Ghost of Tsushima Director's Cut, da oltre due anni non si hanno notizie sulle attività dello studio ma sono in molti a credere che il team stia lavorando a Ghost of Tsushima 2. Il primo gioco della serie ha venduto otto milioni di copie e c'è un film in produzione targato Sony Pictures, un seguito sembra quindi la mossa più logica da fare, a livello commerciale.

Un nuovo gioco di Astro

Astro Bot Rescue Mission per PSVR ha riscosso un notevole successo, così come la tech demo Astro's Playroom preinstallata su PS5. Sony ha smantellato Japan Studio per lasciare spazio a Team Asobi in Giappone, assicurando che la mascotte Astro sarà protagonista di nuovi giochi in futuro. Noi vorremmo un bel platform 3D con protagonista il robottino bianco... chissà se Sony ci accontenterà.

Bonus: altri giochi Sony su PC

Horizon Forbidden West uscirà su PC nei primi mesi del 2024 ma noi speriamo che il prossimo anno ci sia spazio anche per l'annuncio dei porting di God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e The Last of Us Parte 2 Remastered, quest'ultimo in uscita il 19 gennaio e al momento annunciato (stranamente, a dire la verità) solo per PlayStation 5. E perchè no, magari anche Marvel's Spider-Man 2... ma è troppo presto, forse.