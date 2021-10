PS5 ha già un gioco in 8K, anche se non supporta questa risoluzione

Lo sapete che la ludoteca di PlayStation 5 ospita già un gioco in grado di girare alle risoluzione 8K? Ve ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, ma quest'oggi la redazione di Digital Foundry è tornata sull'argomento con una Video Analisi delle sue.

Stiamo ovviamente parlando di The Touryst, piccolo gioiellino lanciato inizialmente su Nintendo Switch nel 2019, giunto su Xbox e PC nel 2020 e infine anche su PS4 e PS5 lo scorso 9 settembre.

The Touryst per PlayStation 5 sta facendo parlare molto di sé poiché rappresenta il primo videogioco a supportare la risoluzione 8K sulla console next-gen di Sony, nonostante quest'ultima non supporti l'output a 8K. Quello che sembra essere un controsenso può invece essere spiegato in maniera molto semplice. Su PS5, il gioco di Shin'en Multimedia viene renderizzato internamente a 8K e poi scalato alla risoluzione 4K con la tecnica del downsampling, a tutto vantaggio della pulizia dell'immagine (si tratta a tutti gli effetti di un'efficace tecnica di anti-aliasing). PlayStation 5, quindi, può restituire al massimo un'immagine in 4K, anche sui televisori compatibili in 8K, dal momento che non è ancora compatibile con questa tipologia di output. Parlando con Digital Foundry, i ragazzi di Shin'en hanno spiegato che basterebbe un semplice tweak per abilitare anche l'output nativo a 8K su PS5: tutto dipende da Sony, quindi.

Si tratta di un risultato incredibile, anche se non bisogna dimenticare che The Touryst, con la sua estetica 3D basata su voxel, è un gioco tecnicamente molto semplice. Difficilmente vedremo la risoluzione 8K come standard su PS5 nelle grandi produzioni. Già che ci siete, informatevi sul gioco leggendo la recensione di The Touryst.