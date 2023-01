PS5, gioco in Cloud e strumenti ponte: spunta il nuovo brevetto Sony

Dopo l'avvistamento di un brevetto dedicato alla chat vocale di PlayStation 5, spunta un ulteriore documento a marchio Sony raffigurante una possibile evoluzione della console ammiraglia di casa Sony.

Nello specifico, nel database della WIPO (World Intellectual Property Organizations - Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), ha fatto la sua apparizione un brevetto dedicato ad un sistema di cloud gaming pensato per PlayStation 5. Registrato già nel corso del 2021, il documento è divenuto di pubblico dominio solamente con il finire del 2022, attirando su di sé l'attenzione di diversi osservatori.

Stando a quanto riportato, il brevetto vedrebbe al centro della scena un sistema di gaming in cloud basato sull'utilizzo di device ponte. Come illustrato dalle immagini disponibili a corredo del documento, il processo dovrebbe infatti coinvolgere degli strumenti in grado di ricevere e decodificare gli input immessi tramite PlayStation 5. Il brevetto non cita espressamente soluzioni quali Apple TV, Amazon Firestick o Google Chromecast (già sfruttato dall'ormai defunta Google Stadia), ma la descrizione offerta sembra proprio fare riferimento a soluzioni di questo tipo.Che il brevetto possa anticipare annunci ufficiali da parte di Sony per uno sviluppo del cloud gaming su PS5? Per il momento è solo un'ipotesi, ma a fronte della costante espansione di Xbox Game Pass l'eventualità è tutt'altro che remota.