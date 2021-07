PS5: un gioco esclusivo ha piazzato dieci milioni di copie ma in pochi ci hanno fatto caso

Sony ha recentemente festeggiato il traguardo delle dieci milioni di PS5 vendute dal lancio, la compagnia ha inoltre celebrato il successo di giochi first party come Marvel's Spider-Man e Returnal svelando i dati di vendita dei titoli in questione.

Scopriamo così che Marvel's Spider-Man Miles Morales ha venduto 6.5 milioni di copie, MLB The Show 21 ha piazzato più di due milioni di pezzi, Returnal ha raggiunto quota 560.000 copie e Ratchet & Clank Rift Apart ha sfondato il tetto delle 1.1 milioni di unità distribuite.

Marvel's Spider-Man Miles Morales è in teoria l'esclusiva PlayStation più popolare, almeno a livello puramente numerico. O forse no? In realtà come fatto notare sul forum di ResetERA, la statuetta di gioco più venduto per PS5 spetta ad Astro's Playroom del Team Asobi, con dieci milioni di copie.

C'è ovviamente il trucco in quanto Astro's Playroom viene offerto in bundle con la console come gioco preinstallato, normale quindi che ad ogni console venduta corrisponda anche una copia del titolo. In pochi hanno sottolineato questo facile traguardo, considerando Astro's quasi una tech demo per dimostrare le potenzialità del DualSense e non un vero gioco completo.

Si tratta chiaramente di una notizia ovvia e scontata, un modo però per tornare a parlare del robottino Astro che in futuro sarà sempre più protagonista delle strategie di Sony come dimostra la recente ristrutturazione interna che ha visto Japan Studio ridimensionarsi per fare spazio nelle gerarchie a Team Asobi, autori di Astro's Playroom e Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR.