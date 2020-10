PS5: nessun gioco giapponese terze parti sarà presente al debutto in patria

La lineup di lancio di PlayStation 5 è ormai del tutto delineata e in molti sono rimasti stupiti nello scoprire come la console Sony verrà distribuita in Giappone senza un gioco di terze parti prodotto da studi giapponesi. Si tratta della prima volta in assoluto nella storia di PlayStation.

Senza andare troppo indietro nel tempo, ricorderete come il lancio di PlayStation 4 venne rimandato di qualche mese in Giappone proprio per rifinire la lineup e proporre titoli più adatto al pubblico giapponese come Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends Complete Edition, Yakuza Ishin e Nobunaga's Ambition Sphere of Influence, affiancati a giochi occidentali come Call of Duty Ghosts, Battlefield 4, NBA 2K14, Killzone Shadow Fall e Assassin's Creed IV Black Flag.

Nel caso di PlayStation 5 invece le cose non andranno esattamente così, al lancio i giocatori giapponesi potranno mettere le mani sugli stessi giochi disponibili in Europa e Nord America, senza eccezioni. Spazio dunque (tra gli altri) a Demon's Souls, Sackboy A Big Adventure, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Destruction All-Stars, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e NBA 2K20.

Molti hanno visto in questa scelta di Sony la conferma di un mercato giapponese sempre meno centrale nelle strategie del colosso nipponico con l'azienda che tenderebbe a voler uniformare il suo business, come dimostra anche la decisione di invertire i tasti di conferma del DualSense per adattarli allo standard utilizzato in Occidente. E voi cosa ne pensate?