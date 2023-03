PS5 con un gioco incluso in sconto da Unieuro per la prima volta

E' tempo di sconti di primavera da Unieuro e per la prima volta in assoluto troviamo anche PlayStation 5 tra le offerte di fine marzo. La console Sony viene proposta in bundle con un gioco a prezzo ridotto, fino ad esaurimento scorte.

Ad esempio la combinazione PS5 Standard con FIFA 23 costa 599.99 euro invece di 629.99 euro, con un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino (-4%), niente male se pensiamo che il solo FIFA 23 costa 74.99 euro in offerta e 79.99 euro a prezzo pieno. La confezione include la console PlayStation 5, cavi e manualistica, un controller DualSense di colore bianco e un gioco a scelta che può essere FIFA 23 come qualsiasi altro gioco a scelta da aggiungere al carrello in base alla disponibilità del momento.

Finalizzando l'ordine in 17 marzo riceverete la PS5 a domicilio tra il 19 e il 21 marzo con consegna gratuita, inoltre sul sito di Unieuro potete pagare a rate senza interessi: tre rate da 199.97 euro al mese con PayPal o 3 rate da 199.96 euro con Klarna.

PlayStation 5 Standard Edition in offerta è disponibile sul sito di Unieuro fino al 30 marzo e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.