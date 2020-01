PS5: God of War 2, Horizon Zero Dawn 2 e Spider-Man 2 usciranno nello stesso anno?

Partendo dai rumor, dai leak di PS5 e dalle voci di corridoio circolate in rete in queste settimane, tutte le indiscrezioni sembrano suggerire la volontà di Sony di lanciare nello stesso anno ben tre esclusive tripla A per PlayStation 5 del calibro di God of War 2, Horizon Zero Dawn 2 e Marvel's Spider-Man 2.

A sollevare questo dubbio è la redazione di GameRant con un articolo che riprende le numerose voci di corridoio rimbalzate online di recente in merito ai tre kolossal first party di Sony. Tra le piste seguite dal portale, citiamo ad esempio il teaser di God of War 2 del Narrative Animator di Sony Santa Monica, un indizio che ha spinto in molti a credere nel sempre più imminente annuncio del titolo.

Non meno interessanti sono stati poi i rumor di Marvel's Spider-Man su villain scenario e gameplay che hanno animato i forum e i siti di settore con supposizioni e teorie riguardanti, anche qui, la data di uscita ipotetica di questo ambizioso action a mondo aperto. Il valzer di leak ha riguardato anche Horizon Zero Dawn 2 e la ricerca di un esperto di multiplayer da parte degli sviluppatori di Guerrilla Games, sollevando anche in questo caso un dibattito sui social e sui portali videoludici legato all'ipotesi dell'imminente annuncio dell'avventura nextgen. Tutte le indiscrezioni di cui sopra, sottolinea GameRant, indicano il 2021 come data di lancio dei tre titoli in esclusiva su PS5.

E questo, senza riprendere il già celebre rumor sui giochi svelati all'evento di presentazione di PS5 a febbraio, che se risultasse veritiero potrebbe fornire più di una risposta ai quesiti posti da questa insostenibile (e per certi versi stancante) ridda di indiscrezioni e di fughe di notizie più o meno autentiche su PlayStation 5.