PS5 con God of War, Horizon e Spider-Man a 699 euro da Unieuro, disponibile ora!

Unieuro presenta un nuovo bundle PS5 come parte della promozione I Natalissimi, nel momento in cui scriviamo la console Sony è disponibile per l'acquisto online al prezzo di 699 euro con ben tre giochi inclusi!

Potete comprare PS5 con tre giochi a 699 euro sul sito di Unieuro, il bundle include una console PlayStation 5 Standard Edition (con lettore ottico) con controller DualSense bianco e tre giochi targati PlayStation Studios: God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West.

Nel momento in cui scriviamo il pacchetto è disponibile ma potrebbe andare sold-out nel giro di pochissimi minuti, se siete interessati dunque affrettatevi! Dal sito di Unieuro potete pagare anche in tre rate da 233 euro senza interessi con Klarna o PayPal.



Si tratta probabilmente dell'ultima occasione utile per acquistare PlayStation 5 prima di Natale, non sappiamo se ci saranno ulteriori drop nella giornata di oggi o durante la Vigilia di Natale, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi. Il pacchetto include tre giochi recenti ed è sicuramente un buon punto di ingresso nel mondo PS5, con tre esclusive Sony di grande richiamo come God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Niente male, vero?