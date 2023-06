PS5 con God of War Ragnarok in sconto a meno di 550 euro da Unieuro

Continua l'Hypnotic Black Friday di Unieuro e tra le offerte attive vi segnaliamo anche la nuova promozione su PlayStation 5 con lettore ottico, venduta in bundle con God of War Ragnarok o Call of Duty Modern Warfare II a prezzo scontato fino al 22 giugno.

Sono due i bundle PS5 in sconto da Unieuro: il primo include PS5 Standard Edition con God of War Ragnarok al prezzo di 549.90 euro invece di 619.90 euro mentre il secondo contiene PS5 Standard Edition con Call of Duty Modern Warfare II a 549.90 euro invece di 599,90 euro.

Due bundle dunque interessanti dove di fatto si paga il solo prezzo della console mentre il gioco è in regalo: nel caso del pacchetto con God of War Ragnarok lo sconto è pari all'11% mentre il bundle con Call of Duty Modern Warfare II è scontato dell'8% sul prezzo di listino.

La consegna rapida a domicilio ha un prezzo di 9.99 euro mentre il ritiro in negozio è gratuito. Potete anche decidere di rateizzare l'acquisto e pagare la vostra PS5 in tre rete da 183.39 euro con Klarna o PayPal. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili e comunque entro e non oltre il 22 giugno 2023.