PS5 con God of War Ragnarok è in sconto da Euronics: risparmiate ben 50 euro

Dopo i duri anni della pandemia, Sony è finalmente riuscita a rinfoltire le scorte di PlayStation 5 In queste settimane PlayStation 5 può essere trovata a prezzo scontato presso molteplici rivenditori, sia in versione liscia sia accompagnata dai giochi. L'ultima catena ad unirsi alla promozione è stata Euronics, che ha appena lanciato uno sconto sul bundle con PlayStation 5, il DualSense e una copia di God of War Ragnarok. Mentre vi scriviamo, il pacchetto siffatto può essere acquistato al prezzo promozionale di 569,99 euro anziché 619,99 euro, sia sul sito web sia presso i rivenditori aderenti all'iniziativa. Parliamo di un consistente risparmio di 50 euro, in pratica è come se venisse quasi azzerato il prezzo del gioco incluso, che di questi tempi può essere trovato singolarmente intorno ai sessanta euro. L'offerta di Euronics, lanciata ieri 31 marzo 2023, rimarrà attiva fino a domenica 16 aprile, salvo esaurimento scorte. Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: chiamate il vostro punto vendita di fiducia per controllarne la disponibilità oppure acquistatela dal sito di Euronics, dove potete anche scegliere di dilazionare il pagamento in tre rate. Per dovere di completezza segnaliamo che il bundle PS5 + God of War Ragnarok è in offerta anche su eBay e su Amazon.