PS5 con God of War Ragnarok in vendita da GameStop l'11 gennaio

Nuovo drop di PlayStation 5 da GameStop questa settimana, la catena fa sapere che nella giornata di mercoledì 11 gennaio metterà in vendita nuove scorte di PS5 Digital in bundle con God of War Ragnarok e altri prodotti. Una buona occasione dunque per provare ad acquistare una PS5 Digital Edition.

Segui la GameStop TV e non perderti PS5 Digital Edition. Il 2023 del cinema e delle serie TV! Sintonizzati in live su GameStop TV questo mercoledì dalle ore 15:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 in bundle ed altri prodotti da non perdere! Durante la live della GSTV per questo drop ci sarà anche l'Accesso Anticipato esclusivo per i membri GS Pro Club!

Appuntamento dunque nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio per il nuovo drop di PlayStation 5 sul sito di GameStop, come sempre il link e tutti i dettagli verranno resi noti durante la puntata settimanale di GSTV al via a partire dalle ore 15:00. Nel post pubblicato sui social viene raffigurato il bundle con God of War Ragnarok ma come scritto nel testo di accompagnamento all'immagine, il pacchetto includerà altri prodotti, al momento il contenuto del bundle ed il prezzo non è stato reso noto, ne sapremo di più nella giornata di domani.