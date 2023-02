PS5 con God of War Ragnarok è in vendita ora da Unieuro con consegna gratis

La catena Unieuro sta promuovendo sulla home page del proprio eCommerce la disponibilità immediata di PlayStation 5 e più precisamente del bundle PS5 Standard Edition con God of War Ragnarok, ora disponibile per l'acquisto.

Nel momento in cui scriviamo è possibile aggiungere PS5 con God of War Ragnarok al carrello, la console viene segnalata come disponibile in magazzino, il prezzo è quello di listino, ovvero 619.99 euro, con la possibilità di pagare in tre rate da 206.99 euro con Klarna o PayPal. La consegna a domicilio gratuita è stimata tra il 23 e il 26 febbraio, indubbiamente quindi una buona occasione per chiunque stia cercando la console Sony a prezzo di listino in bundle ufficiale Sony.

Da fine gennaio, Sony ha aumentato i restock di PS5 e nelle ultime settimane trovare una console è stato più facile rispetto al passato, anche se non tutti i rivenditori hanno scorte adeguate per soddisfare l'elevata richiesta. Non sappiamo quante console siano effettivamente disponibili sull'eCommerce di Unieuro e per questo vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati, prima che la PS5 vada sold-out.

Lo sapevate? Amazon ha interrotto il sistema di acquisto di PS5 su invito, opzione introdotta la scorsa estate ma mai realmente decollata tra i consumatori italiani.