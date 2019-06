PS5 contro Google Stadia: Sony spiega perchè converrà possedere una console next gen

Dopo aver promesso esclusive e grandi giochi su PS5 con il supporto ai publisher maggiori, Kenichiro Yoshida torna a parlare di PlayStation 5 e, in qualità di CEO di Sony, spiega perchè varrà la pena acquistare una console next gen piuttosto che affidarsi al cloud gaming e a servizi in streaming come Google Stadia.

Pur senza citare esplicitamente la nuova piattaforma di streaming videoludico del colosso di Mountain View, l'amministratore di Sony ha affrontato l'argomento dichiarando alla redazione del Wall Street Journal che "il drastico aumento della velocità di rendering grafico (garantito da PS5, ndr) dimostra chiaramente perchè avrà senso possedere una console di prossima generazione".

Con questa precisazione, Yoshida lascia intendere che PS5 saprà superare agilmente i 10,7 Teraflops di potenza computazionale fissati da Google per le specifiche di lancio di Stadia (ma con la possibilità di un upgrade futuro, qualora dovessero presentarsi le giuste condizioni di mercato). Il sempre informato editore di Kotaku, Jason Schreirer, sembra supportare questo scenario: già nel marzo di quest'anno, infatti, le sue fonti si erano dette certe del fatto che Sony e Microsoft avrebbero superato le specifiche di Google Stadia con PS5 e Xbox Scarlett.

Sempre in relazione alla "sfida" tra Google Stadia e PS5, a fine maggio lo stesso Kenichiro Yoshida ha voluto fornire un chiarimento sulle motivazioni che hanno spinto Sony ad allearsi con Microsoft in funzione dello sviluppo congiunto di tecnologie legate all'intelligenza artificiale e, appunto, al cloud gaming.