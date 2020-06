PS5: la grafica dei giochi annunciati è davvero next-gen?

Sono ormai trascorsi diversi giorni dall'evento Sony dedicato alla presentazione dei giochi PlayStation 5, durante il quale abbiamo finalmente assistito al reveal del design definitivo della console. Se avete qualche dubbio sulla qualità dei giochi mostrati, vi sveleremo qualche dettaglio in più sulle reali potenzialità dei titoli next-gen.

Complice anche la scarsa qualità dello streaming andato in onda su YouTube e Twitch (vi ricordiamo che per semplificare il lavoro da casa, Sony ha trasmesso il video a 1080p e 30 fotogrammi al secondo), non è stato possibile notare tutti i dettagli dei titoli mostrati e comprendere perché giochi come Ratchet & Clank Rift Apart e Horizon 2 Forbidden West riescono a trarre vantaggio dell'hardware di prossima generazione per offrire un comparto tecnico all'avanguardia senza alcuna schermata di caricamento.

Prima di lasciarvi al filmato in cui approfondiamo l'argomento, vi ricordiamo che il sito ufficiale di PlayStation 5 si è aggiornato con qualche nuova informazione su DualSense e accessori della console di prossima generazione. Stando inoltre agli ultimi dettagli dei brevetti registrati da parte del colosso giapponese, PlayStation 5 avrà un'interfaccia intelligente.