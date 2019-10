PS5: grafica da urlo secondo chi ha assistito alla presentazione di una tech demo

Torniamo a parlare di PlayStation 5 e delle sue potenzialità dal punto di vista grafico grazie alla testimonianza di un giornalista che avrebbe assistito ad una presentazione a porte chiuse della prossima console Sony, durante la quale è stata mostrata un'impressionante tech demo.

Ecco di seguito le parole del giornalista di GameFan:

"La demo che mi è stata presentata vantava la miglior grafica in tempo reale che io abbia mai visto. Sembrava si trattasse di un gioco vero e proprio, non della solita demo dalla grafica pompata in Unity o Unreal Engine 4 come si vedono solitamente in eventi come la GDC. Non è possibile in alcun modo vedere qualcosa di simile sull'attuale generazione di console o su PC."

"A livello di illuminazione, colpo d'occhio e dinamiche delle ambientazioni non è nemmeno lontanamente paragonabile a quanto visto in Red Dead Redemption 2 o The Last of Us 2. Pensate all'impatto che ebbe Killzone: Shadowfall, si tratta di qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto visto nella precedente generazione."

"Il framerate era di circa 25/30 fps ed era una build in stato embrionale. Nonostante tutto sono rimasto a bocca aperta quando l'ho vista."

Pare inoltre che la demo girasse in 4K e che le ombre godessero di un livello di dettaglio incredibile. Se queste parole fossero vere, la prossima generazione di console ci permetterà di fare un notevole balzo in avanti dal punto di vista puramente grafico. Stando alle ultime dichiarazioni sembra però che grazie alla CPU AMD Zen 2 di PS5 sia possibile anche creare dei mondi più credibili per quanto riguarda fisica ed interazione ambientale.

