PS5 è troppo grande? Macché: uno YouTuber ne crea una enorme da tre metri!

Forte della visibilità garantitagli dai suoi 19 milioni di iscritti, il creatore di contenuti conosciuto su YouTube come ZHC ha deciso di spendere oltre 70.000 dollari per realizzare un modello di PlayStation 5 dall'altezza record di oltre tre metri!

Per concretizzare la sua visione, il celebre youtuber si è avvalso della collaborazione di diversi artisti, scultori e programmatori per dare forma alla più grande PlayStation 5 funzionante del pianeta, come certificato dalla commissione dei Guinness World Records che ne ha seguito con attenzione l'intero processo creativo.

La spettacolare opera a tema videoludico di ZHC è stata seguita da milioni di utenti su YouTube nel corso di una maratona in streaming durata complessivamente 100 ore, nel corso delle quali si è potuto assistere a finestre comunicative utilizzate dal creatore di contenuti per organizzare degli eventi di beneficenza e lanciare delle iniziative insieme a coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

In cima alla notizia trovate il video che riassume il lavoro svolto da ZHC e dai suoi amici, con tanto di scene di gameplay con Minecraft che testimoniano come la sua PlayStation 5 da record sia perfettamente funzionante. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto artistico, non prima però di leggere le ultime dichiarazioni di Sony sulle complicazioni per le nuove scorte di PS5 con cui rifornire i negozi di tutto il mondo nel 2021.