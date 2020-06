PS5: quanto è grande? Un render non ufficiale permette di farsi una idea sulle dimensioni

Al momento Sony non ha comunicato in via ufficiale le dimensioni di PlayStation 5 tuttavia in molti hanno provato ad elaborarle arrivando alla conclusione che la console sarà alta idealmente poco meno di 40 centimetri mentre la larghezza è ancora tutto da chiarire.

Un nuovo render permette ora di avere le idee più chiare sulle dimensioni di PlayStation 5, l'autore dell'immagine non ha fornito informazioni di alcun tipo, limitandosi a mettere a confronto PS5 con Nintendo Switch Lite e Xbox One X, posizionando entrambe le console casalinghe in verticale.

Il colpo d'occhio è certamente importante, tuttavia è bene chiarire come non si tratti di immagini ufficiali ed è dunque difficile stabilire con certezza se le proporzioni siano effettivamente corrette oppure no. Nella giornata di ieri è trapelata la prima immagine che mostra PS5 e PS5 Digital entrambe in orizzontale per la prima volta, l'effetto è certamente molto diverso e negli assets ufficiali le dimensioni appaiono più contenute rispetto al render riproposto qui sotto.

Oltretutto il lavoro fan made prende in esame solamente il modello standard con lettore Blu-Ray mentre la Digital Edition ha un design più "slanciato" che rende la console meno imponente, anche in questo caso però dimensioni e peso sono tutti da chairire.