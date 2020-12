PS5 e 'grandi giochi First Party': in arrivo prima rispetto all'era PS4, si guarda al 2021

Al momento, i vertici di Sony sono alle prese con la gestione del salto generazionale da PS4 a PS5, che richiede di trovare un equilibrio tra il supporto alla vasta community esistente sulla precedente console ammiraglia e l'incentivo allo sviluppo sull'hardware next-gen.

Nel guardare al futuro, ad ogni modo, il colosso videoludico sembra prevedere ritmi produttivi estremamente virtuosi. Nel discorrere con la redazione di Edge, in particolare, Jim Ryan - CEO di Sony Interactive Entertainment - ha condiviso una riflessione alquanto interessante. "[...] la line-up del 2021 è su di un livello differente rispetto a quanto abbiamo mai visto prima. Le persone si riferiscono correttamente ai giochi First Party dei Worldwide Studios come uno degli elementi distintivi della generazione PS4. - ha sottolineato il dirigente - Ma si evidenzia meno spesso il fatto che i giochi Fist Party davvero grandiosi siano arrivati nella seconda parte del ciclo vitale della console. E noi avremo giochi di quella qualità, ma questa volta li avremo in una fase precedente del ciclo".



Jim Ryan sembra dunque decisamente ottimista nella capacità dei team di sviluppo PlayStation di presentare al pubblico grandi produzioni videoludiche. Per quanto riguarda il prossimo anno, il 2021 vede per ora in programma l'uscita su PS5 di Horizon: Forbidden West e God of War 2. Non dovrebbe inoltre essere troppo distante la data di uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart, col gioco Insomniac Games atteso in prossimità del periodo di lancio di PlayStation 5.