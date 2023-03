PS5: grandi numeri da record in UK, Nintendo Switch rallenta la sua corsa

Oltre ad aver rivelato che Hogwarts Legacy sta già per superare le vendite di Elden Ring in UK, Christopher Dring di Games Industry rivela anche i dati di vendita delle principali console sul mercato relativi a febbraio 2023, con buone notizie sia per Sony che per Microsoft.

Lo scorso mese è stato un enorme successo in particolare per PlayStation 5, che vede i suoi numeri schizzare verso l'alto. Dring evidenzia che le vendite della console next-gen nipponica sono cresciute del 316% rispetto a quanto registrato a febbraio 2022: l'imponente balzo in avanti è merito delle scorte ormai sempre più corpose e frequenti che permettono ora di trovare PS5 in vendita con molta più facilità rispetto al passato. In confronto a gennaio 2023, inoltre, la piattaforma segna un aumento del 27% in termini di unità vendute, e per il momento la crescita complessiva di PS5 è del 180% da inizio anno a oggi, rispetto allo stesso periodo del 2022.

Seppur con numeri inferiori, anche Xbox Series X/S si toglie qualche soddisfazione: rispetto a febbraio 2022 le piattaforme Microsoft crescono del 15%, mentre in confronto a gennaio 2023 l'aumento è pari al 21%. Da inizio anno a oggi, però, le vendite delle console Xbox sono calate del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Meno soddisfazioni, infine, per Nintendo Switch: la console ibrida Nintendo segna a febbraio 2023 un calo del 29% rispetto allo stesso mese del 2022, e scende del 15% in confronto a gennaio 2023. Dring fa in ogni caso notare che un anno fa in questo periodo Switch era trainata dall'uscita di una produzione di rilievo come Leggende Pokémon Arceus, mentre finora nel 2023 nessuna produzione di medesima portata è stata pubblicata dalla Grande N.



Con la console che ha ormai compiuto sei anni, si fanno sempre più intensi i rumor sull'esistenza di Nintendo Switch 2, e nel corso del 2023 potrebbero arrivare novità ufficiali in merito.